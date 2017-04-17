Open Innovations Startup Tour 2017 впервые отберет лучшие стартапы Азербайджана

2017-04-17 15:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проводимый впервые в Баку 17-18 апреля при организации министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Фонда "Сколково" Российской Федерации Стартап-тур по открытым инновациям (Open Innovations Startup Tour) определит лучшие азербайджанские стартапы.

В рамках стартап-тура организованы образовательные сессии о глобальных тенденциях и международном опыте, тренинги для развития личных и профессиональных качеств предпринимателей и конкурсы для местных стартаперов. Конкурсная программа для участвующих проектов будет представлена по трем основным направлениям: биомедицинскому, индустриальному и IT.

Победитель, занявший первое место в конкурсе, наряду с призом, получит право на участие в стартап-конференции Startup Village, которая будет организована в технопарке "Сколково" для технологических предпринимателей, а занявшие второе и третье места будут удостоены других наград.

В 2016 году победителем по направлению "Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности" стала Валерия Шахова из Краснодара, представившая проект "Разработка микрокапсулированных форм антимикробных препаратов для комплексной терапии забарьерных органов". Основная идея заключается в разработке препарата для адресной доставки лекарственных веществ к труднодоступным органам в организме животных. Работа над проектом началась еще в 2009 году, а спустя пять лет у команды появилась возможность начать сотрудничество со Ставропольским противочумным институтом.

"После победы в Startup Tour мы приняли участие в Startup Village, где пообщались с экспертами Фонда "Сколково" и инвесторами, руководителями крупных компаний. Также мы сделали выводы о том, чего не хватает нашему проекту, в частности, пересмотрели его экономическую составляющую. Подобные мероприятия действительно вдохновляют на дальнейшее развитие и совершенствование своего дела. Кроме того, о нас узнали профильные организации, а также журналисты, что, безусловно, огромный плюс для небольшого и развивающегося проекта. На данный момент мы продолжаем вести клинические исследования и тщательно готовимся к подаче заявки на получение статуса резидента Фонда", - отметила, делясь своими впечатлениями, основательница проекта Валентина Шахова.

В свою очередь, старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе Фонда "Сколково" Александр Чернов сказал, что с каждым годом география проекта расширяется. "Это значит, что проект развивается вместе с нашими участниками. Мне кажется, что для начинающих компаний очень важно получать не только финансовую поддержку, но и вдохновение для дальнейшего развития. Истории успеха победителей наших стартап-туров прошлых лет как раз являются этим источником вдохновения, ведь они еще раз доказывают, что совместная работа лауреатов проекта и команды Фонда "Сколково" дает отличные результаты", - отметил Чернов.

Отметим, что в целях обеспечения узнаваемости зарубежных проектов на азербайджанском рынке в рамках мероприятия также будут проведены "Демо-дни".

Исполняющий обязанности директора ООО "Парк высоких технологий" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Кянан Байрамов сказал. "Мы очень рады началу сотрудничества с самым крупным российским фондом и технопарком. Проводимый вместе с фондом "Сколково" Стартап-тур по открытым инновациям - наше первое совместное мероприятие с российскими коллегами. Это говорит о масштабе, качестве и больших целях мероприятия", - сказал Байрамов.

Open Innovations Startup Tour проходит в формате роуд-шоу в Бакинском бизнес-центре. Главной целью мероприятия является оказание поддержки реализации перспективных и инновационных проектов в сфере высоких технологий.

В мероприятии принимают участие представители технопарка "Сколково", стартапы, представители бизнес-структур России. Оно является благоприятной платформой для установления связей между стартарперами, представителями бизнеса и обмена опытом.

Также в 2017 году участники получат возможность не только представить свои проекты инвесторам и бизнес-экспертам, а также пройти в полуфинал главной стартап-конференции России - Startup Village, но и попробовать свои силы в акселерационных программах Generations.