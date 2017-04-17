ABD ve Rusya Suriye krizini tekrar ele alacak

2017-04-17 12:54 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

RIA haber ajansından alınan bilgiye göre, ABD ve Rusya Suriye krizini görüşmek üzere gelecek hafta Cenevre'de bir araya gelecek.

Reuters haber ajansından alınan bilgiye göre, Rusya ve ABD Suriye konusunu değerlendirmek üzere önümüzdeki hafta bir araya gelecek.

Rus RIA haber ajansı, buluşmayı Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere dayandırdı. Rusya ve ABD'nin Suriye krizini görüşmek üzere gelecek hafta Cenevre'de bir araya geleceği bildirildi.