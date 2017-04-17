Основной причиной заболевания гемофилией в Азербайджане являются родственные браки

2017-04-17 13:50 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом заявила директор Научно-практического центра гемофилии Эльмира Гадимова.

Напомнив о том, что гемофилия является редким тяжелым наследственным заболеванием, связанным с нарушением функции свертываемости крови, Э.Гадимова сказала, что гемофилией в основном болеют мальчики: «Женщины передают эту болезнь своим детям. Однако есть такие генетические варианты, при которых девочки также могут болеть гемофилией. Каждый год в Азербайджане регистрируются 50-60 больных гемофилией. Примерно 25% из них составляют дети в возрасте 1-15 лет».