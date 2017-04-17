Азербайджан будет производить смартфоны

2017-04-17 11:09 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане будет налажена сборка смартфонов под брендом Made in Azerbaijan.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал Trend генеральный директор компании CRM Group Рамин Сулейманов.

По словам Сулейманова, первый смартфон локальной сборки будет представлен общественности в июне.

«К осени выделенные нам производственные площади будут готовы к запуску конвейерной сборки этих устройств. В целом мы приобрели патентное право на развертывание сборки около 10 различных видов IT-продукции, в том числе планшетных компьютеров, ноутбуков, принтеров и т.д. Собираемая в Азербайджане продукция будет экспортироваться на региональные рынки», - сказал Сулейманов.

По словам главы CRM Group, налаживание сборки компьютерного и периферийного оборудования входит в приоритетные планы компании на 2018 год.

«Развертывание сборки высокотехнологичного оборудования является первым масштабным проектом, реализуемым в стране. Мы считаем это большим шагом и инвестицией в экономику страны. В соседней Турции, например, осуществляется сборка ноутбуков под брендом Casper. Мы намерены перенять эту практику и реализовать ее в Азербайджане», - сказал Сулейманов.

У.А.

