Любовное письмо Хемингуэя Марлен Дитрих продадут с аукциона

2017-04-17 11:14 | www.oxu.az | 2

Письмо, в котором Эрнест Хемингуэй признается в любви актрисе Марлен Дитрих, выставлено на аукцион, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Лот оценивается в 30 тыс. долларов и уйдет с молотка аукционной галереи Swann в Нью-Йорке 4 мая.

Хемингуэй отправил письмо Дитрих в августе 1952 года с Кубы, где тогда жил. За год до этого она призналась, что хранит его фотографию у изголовья.

Хемингуэй и Дитрих познакомились в 1934 году и с тех пор регулярно переписывались. При этом писатель и актриса не состояли в отношениях. В письме Хемигуэй объясняет это тем, что они стали «жертвами неодновременной страсти».

Тем не менее, в послании он неоднократно признается Дитрих в любви. В частности, Хемингуэй пишет: «Пожалуйста, знай, что я всегда люблю тебя. Иногда я забываю о тебе, как забываю и о том, что мое сердце бьется. Но оно бьется всегда».

Письмо подписано: «С любовью, мистер Папа».

Переписка голливудской звезды и нобелевского лауреата частично хранится в архивах, а частично у их потомков. Внуки Дитрих в последние несколько лет уже выставляли полученные ею от писателя письма на аукцион.

Н.О.