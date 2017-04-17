В Азербайджана на приватизацию выставят еще 200 гособъектов

2017-04-17 15:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана 16 мая проведет очередной аукцион по приватизации объектов госсобственности, сообщает в понедельник ведомство.

На аукцион будет выставлено 212 объектов госсобственности, включая 22 акционерных общества, 116 малых предприятия и 74 нежилых участка.

Как отмечается, акционерные общества, выставленные на продажу, размещены в Баку, Бардинском, Кюрдамирском, Сальянском, Сабирабадском, Лерикском, Агдашском, Тертерском и других восьми районах республики. Они охватывают сферы промышленности, транспорта, ремонта, птицеводства, продовольствия и т.д. На аукцион выставляются 30 или более процентов акций данных предприятий, уставной капитал этих компаний варьируется от 9 до 900 тысяч манатов.

Выставленные на приватизацию малые предприятия действуют в сферах транспорта, общественного питания, ремонта, промышленности, в том числе ткацкой и пищевой и другие. Они расположены в Шекинском, Сабирабадском, Уджарском, Джалилабадском, Балакенском, Хызынском, Мингячевирском и других районах и городах республики.

В январе-марте 2017 года на аукционах было приватизировано почти 250 государственных объекта, в том числе малых предприятий, акционерных обществ, транспортных средств, а также 63 нежилых и земельных участков.

(Автор: Азад Гасанли)

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