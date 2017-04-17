Азербайджанские кинематографисты почтут память известного режиссера (ФОТО)

2017-04-17 15:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана в Баку 19 апреля состоится вечер памяти видного кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Фикрета Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Госфильмофонда.

Мероприятие пройдет при организации министерства культуры и туризма, Союза кинематографистов Азербайджанской Республики и Госфильмофонда.

Фикрет Алиев родился 12 декабря 1939 года в Баку. В 1966 году Алиев окончил актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М. А. Алиева (сейчас Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), а в 1972 году - высшие курсы сценаристов и режиссеров Всесоюзного государственного института кинематографии.

С 1966 года Алиев работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Фикрет Алиев является режиссером таких фильмов, как "Золотая пропасть", "Сказка старого дуба", "Сон", "Последняя остановка", "Очередь на смерть" и других. Он также снялся в нескольких кинокартинах в качестве актера. Cкончался 8 марта 2016 года.

(Автор: Джани Бабаева)