Adalet Bakanlığı uyum yasaları için çalışmalar başladı

2017-04-17 16:19 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Adalet Bakanlığı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "Evet" oyunun çıkmasının ardından uyum yasalarına yönelik çalışmalara başladı.

Adalet Bakanlığı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "Evet" oyunun çıkmasının ardından uyum yasalarına yönelik çalışmalara başladı. Bu kapsamda öncelikli olarak 7 kanundaki 144 maddede düzenlemeye gidilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, halk oylamasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ön gören anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından anayasanın değişen maddelerine uyumlu olarak kanunlarda düzenlemelere gidilecek.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu başta olmak üzere 7 kanunda yer alan 144 maddede değişiklik yapılması gerektiğini tespit etti.

Öncelikli olarak değişiklik yapılması gereken kanunlar arasında Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu yer alıyor.

"PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLİR HÜKMÜ KANUNDAN ÇIKARILACAK"

Anayasa değişikliğine uyum sağlanması için Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda 7 madde, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda 9 madde, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'nda 10 madde, Siyasi Partiler Kanunu'nda 11 madde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda 30 madde, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu'nda 27 madde ve Askeri Ceza Kanunu'nda ise 50 maddede değişiklik yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiğinin kesileceğine ilişkin düzenlemeye uyum için Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 4. maddesinin son fıkrasında bulunan "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer." hükmünün kanundan çıkartılması gerekiyor.

Adalet Bakanlığında, Anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesinin ardından diğer kanunlarda yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmalar ise sürüyor.