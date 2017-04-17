AK Parti Erdoğan'a üyelik teklifi götürecek

2017-04-17 16:20 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandum sonuçlarını değerlendirdi. Elitaş ''27-28 Nisan sonrasında Erdoğan'a üyelik teklifi yaparız'' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandum sonuçlarını Ntv canlı yayınında değerlendirdi. Elitaş, 27-28 Nisan sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üyelik teklifi yapacaklarını söyledi.

Elitaş özetle şöyle konuştu: ''Hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Türkiye bundan sonra önündeki engelleri vesayet rejimi ile ilgili uygun bir şart oluşturan mevcut anayasayı değiştirerek yeni bir yönetim tarzına geçmiş oldu. Destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaş artık hiç kimseden endişe etmeden oyunun niyetini kendisine gelen siyasi parti temsilcisine ifade edebiliyor. Bugüne kadar böyle işler pek söylenmezdi. Herkes biliyor birbirini."