Президент Азербайджана: «В последующие 3-4 года мы должны постараться обеспечить себя основной потребительской продукцией»

2017-04-17 14:03 | www.apa.az | 2

«В последующие 3-4 года мы должны постараться обеспечить себя основной потребительской продукцией. Таким образом, возникнут дополнительные возможности для экспорта».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

«Конечно, для повышения ненефтяного экспорта, в первую очередь, мы должны обеспечить внутренний спрос местной продукцией и мы близки к этому. Ежегодно мы подытоживаем программу регионального развития. Эта тема постоянно находится на повестке, насколько и какой продукцией мы себя обеспечиваем, и ежегодно видим динамику. Но, пока мы не смогли полностью добиться этого.

Хочу отметить еще один вопрос, мы постоянно должны развиваться. Потому что страна динамично развивается, и население растет. В развитых странах численность населения либо остается стабильной, либо снижается. В нашей же стране население растет. В 2004 году, когда принималась первая региональная программа, численность населения у нас была небольшой. Теперь же она приближается к 10 миллионам. Это, конечно же, наше большое преимущество, в то же время это указывает на то, что шло ускоренное экономическое развитие. Поэтому люди стали жить еще лучше, повысилось благосостояние, и, естественно, население тоже растет. В то же время эта положительная тенденция выдвигает очень серьезные задачи. Мы постоянно должны наращивать производство, чтобы полностью удовлетворять внутренние потребности, и предлагать на экспорт конкурентоспособные товары. Поэтому на последующие годы первостепенными задачами являются вопросы обеспечения местной продукцией внутренних потребностей. В то же время мы при поддержке государства должны получить выход на новые рынки. Мы это делаем, и будем делать, и должны увеличить объем экспортоориентированной продукции. Продовольственная безопасность также является вопросом, непосредственно связанным с двумя этими факторами. Мы приближаемся и к тому, чтобы полностью обеспечить нашу продовольственную безопасность», - сказал президент Азербайджана.