Иран готов поддержать продление соглашения по сокращению добычи нефти

2017-04-17 11:26 | www.oxu.az | 2

Большинство стран – участников соглашения о сокращении добычи нефти хотят его продлить, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане. Иран, в свою очередь, готов поддержать продление сделки, если ее участники придут к такому решению, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Иран также поддерживает такое решение (о продлении соглашения о добыче нефти — ред.) Если другие страны его поддержат, так поступит и Иран», - цитирует Зангане агентство ISNA.

ОПЕК на заседании 30 ноября прошлого года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

За продление венского соглашения уже высказывались такие страны, как Кувейт, Оман, Венесуэла, Ирак, Азербайджан, Алжир (на три-четыре месяца). На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Саудовская Аравия также поддерживает продление сделки. Россия пока заявляет, что говорить об этом рано. Однако, как сообщил в начале апреля Новак, Минэнерго РФ уже обсуждало вопрос продления соглашения с российскими нефтяными компаниями и в правительстве.

Н.О.