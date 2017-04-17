Азербайджанские стартапы смогут пользоваться ресурсами лабораторий Технопарка "Сколково"

2017-04-17 15:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Перспективные стартап проекты Азербайджана смогут использовать ресурсы лабораторий Технопарка "Сколково" для проведения своих исследований, сказал Trend в понедельник генеральный директор Технопарка "Сколково" Ренат Батыров.

По словам Батырова, Технопарк обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения исследований, что ввиду дороговизны не всегда доступно для стартапов.

В технопарке сосредоточено 14 лабораторий ресурсы, которых, как сказал Батыров, могут быть использованы для проведения исследований в сфере IT, сельского хозяйства, энергоэффективных технологий, технологий в области промышленных материалов, биомедицины, космических технологий и т.д.

"Кроме того, стартапы могут получить доступ к нашей грантовой поддержке - до 300 миллионов рублей. Причем эти средства выделяются безвозмездно, и мы не претендуем на интеллектуальную собственность. Стартапы могут также могут получить налоговые льготы. Все ставки по налогам равны нулю, также как и таможенные пошлины на ввозимое оборудование и реагенты", - сказал Батыров.

Одним из важных аспектов, по словам главы Технопарка "Сколково", является то, что перспективные стартапы могут получить доступ к сети контактов Технопарка, что может способствовать их выходу на инвестора, российского, или международного заказчика.

"Нами подписано примерно 70 соглашений с партнерами, имеющими свои R&D-центры, порядка десяти из которых разместили их у нас. Стартапы также могут получить доступ к кадрам, в том числе из нашего технологического института, который мы создали по образу крупнейшего Бостонского технологического института. Все эти возможности стартапы получают для развития своего бизнеса. Это означает, что за определенный период в зависимости от проекта они могут выйти на выручку и на оценку компании, которая может исчисляться миллионами или десятками миллионами долларов", - сказал Батыров.

(Автор: Гусейн Велиев)

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