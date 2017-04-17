Правящая партия Турции предложит Эрдогану стать ее членом

2017-04-17 15:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) предложит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стать членом партии, сказал заместитель главы ПСР Мустафа Элиташ, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, это предложение будет направлено президенту в конце апреля, после утверждения Высшей избирательной комиссией Турции результатов референдума по поправкам в конституцию страны, которые предусматривают введение президентской формы правления.

Одна из поправок предусматривает, что президент страны может быть членом политической партии. Согласно нынешней конституции, избранный президент должен покинуть ряды парии.

Эрдоган является основателем и экс-лидером ПСР, созданной в 2001 году. Эрдоган в 2014 году вышел из партии в связи с избранием президентом.

По предварительным данным, на референдуме в воскресенье за поправки в конституцию Турции проголосовали 51,4 процента избирателей.

В голосовании участвовали 85 процентов избирателей.

Согласно поправкам, число депутатов в парламенте страны возрастет с 550 до 600 человек.

Также предлагается разрешить гражданам Турции с 18 лет выдвигать свою кандидатуру на пост депутата. В настоящее время возрастной ценз составляет 25 лет.

Сроки проведения парламентских выборов предлагается увеличить с нынешних четырех до пяти лет.

Согласно поправкам, президентом страны может быть избран гражданин Турции не младше 40 лет. Президент будет также возглавлять правительство и иметь полномочия по назначению и смене министров. При этом избранный президент не обязательно должен быть беспартийным. По действующей конституции после избрания президент Турции не может оставаться в рядах какой-либо партии.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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