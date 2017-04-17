AZAL открывает прямое авиасообщение из Баку в Джидду

2017-04-17 15:22 | www.apa.az | 2

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» с сентября текущего года приступают к выполнению прямых перелетов из Баку во второй по величине город в Саудовской Аравии – Джидду.

Как сообщили АПА-Экономикс в AZAL, Джидда считается экономической столицей Саудовской Аравии, а также крупнейшим городом в административном округе Мекка. Международный аэропорт Джидды (JED) является одним из основных транзитных пунктов паломников и туристов. Рейсы в Джидду будут выполняться по четвергам и воскресеньям на комфортабельных лайнерах Airbus A320, оборудованными салонами эконом- и бизнес-класса.