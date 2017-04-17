Проводятся виртуальные экскурсии по российской военной базе в Арктике – ВИДЕО

2017-04-17 11:52 | www.oxu.az | 2

Сайт министерства обороны РФ запустил новый интерактивный проект: всем желающим предлагается совершить виртуальную экскурсию по военной базе «Арктический трилистник» на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

«Появилась уникальная возможность впервые ознакомиться с условиями проживания и быта личного состава военной базы с помощью виртуальной экскурсии по каждому из четырех этажей жилого комплекса «Арктический трилистник», возведенного в интересах Северного флота в Арктике. В 3D-экскурсии по виртуальной военной базе наглядно демонстрируется, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок», - говорится в сообщении.

База «Арктический трилистник» полностью автономна, она рассчитана на комфортное проживание до 150 военнослужащих в течение полутора лет.

Н.О.