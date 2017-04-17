Путин утвердил договор о военно-техническом сотрудничестве с Узбекистаном

2017-04-17 15:46 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент России Владимир Путин ратифицировал договор между РФ и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в совместном заявлении главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев высказались за дальнейшее развитие сотрудничества в сфере ВТС.

"Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Москве 29 ноября 2016 года", — говорится в федеральном законе.

Как сообщалось, президент Узбекистана подписал закон о ратификации договора с Россией о развитии военно-технического сотрудничества третьего апреля. Закон был принят нижней платой парламента страны 25 января, утвержден верхней палатой 28 марта, а затем подписан президентом Узбекистана



Основные цели договора о ВТС — дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере, совершенствование системы оснащения перспективными образцами вооружения и военной техники, поддержание научно-технического и производственно-технологического потенциалов, укрепление обороноспособности сторон. Реализация договора может осуществляться путем разработки программ в сфере ВТС, заключения контрактов между уполномоченными органами и организациями сторон, проведения консультаций и приглашения специалистов по конкретным вопросам ВТС. Уполномоченными органами по реализации договора определены Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) и министерство обороны Узбекистана.



(Автор: Демир Азизов)