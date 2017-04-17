Впервые! Квартиры со скидкой до 55 000 АЗН!

2017-04-17 15:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Какова максимальная скидка, которую вы получили за свою жизнь? У каждого из нас перед глазами пробегает определенная цифра. А если квартира, о которой вы мечтаете, продается со скидкой до 55 000 манатов? Это настолько грандиозное предложение, что даже не верится? Renessans Palace предоставляет именно такой шанс тем, кто мечтает о премиум стиле жизни. В частности, по новой кампании, все могут воспользоваться скидкой до 55 000 манатов. Но желающие приобрести квартиру в Renessans Palace должны поторопиться – кампания продолжится до 31 мая, количество квартир ограничено.

Вас интересует вопрос: какими преимуществами обладает квартира, которая продается со скидкой в 55 000 манатов. Пожалуйста, знакомьтесь!

Для начала отметим, что с первого июня цена 1m² опять повысится. Таким образом, купив квартиру до 31 мая, покупатель на каждом 1m² сможет заработать 300 манатов, на каждой квартире - до 55 000 манатов. Это, в свою очередь позволит покупателю в течение месяца получить до 17 процентов дохода.

Наравне с выгодной скидкой Renessans Palace предлагает своим жителям истинные премиум-стандарты. На территории площадью 1,5 гектаров будет расположен большой парк. В парке будут созданы все условия для рационального использования досуга. Экзотические деревья, искусственный водоем создают атмосферу живой природы в центре мегаполиса. Теннисный корт, спортивная площадка, спортивные сооружения, беговые и велосипедные дорожки создадут широкие возможности для любителей активного образа жизни. В жилом комплексе премиум класса не забыли и о юных жильцах. Для них будет создана детская игровая площадка.

Гранит всегда считался символом долголетия и богатства. Не случайно, что построенные еще в античные времена из гранита строения вплоть до наших дней сумели сохранить свою внешнюю красоту. Несмотря на высокую стоимость гранита, осуществляющая строительство Renessans Palace Группа компаний AS Group Investment облицевала коммерческие этажи этим строительным материалом. Это в свою очередь повысило стоимость фасадных работ на коммерческих этажах в 8 раз, общих фасадных работ – в 4 раза.

Вы хотите видеть в своем доме лифты, которые указывают на высокий статус строения, даже в такой технологически развитой стране как Япония? Пожалуйста, лифты марки Mitsubishi будут в вашем распоряжении. Со скоростью 1,75 м/сек, эти лифты полностью освободят жителей Renessans Palace от проблемы ожидания лифта. Высокой скоростью они сэкономят ваше время, а современным интерьером будут радовать глаз.

В Renessans Palace учтена каждая мелочь, вплоть до «квартиры» для вашего автомобиля. В трехэтажном подземном паркинге достаточно стояночных мест как для жителей комплекса, так и для его гостей.

Квартиры со скидками, вы можете приобрести также со внутренним кредитом. Спешите получить подробную информацию о кампании, которая продлится до 31 мая.

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