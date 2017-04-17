Спецкомиссия побывала в мечети Hacı Cavad, встретилась с жителями

2017-04-17 15:32 | www.apa.az | 3

Специальная комиссия побывала в мечети Hacı Cavad на территории Ясамальского района, чтобы изучить возникшую в связи со сносом мечети ситуацию и побеседовать с верующими.

Об это АПА сказал член комиссии, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы. По его словам во время встречи жители оценили отношение президента Ильхама Алиева к вопросу как большое внимание к Исламу: «Комиссия провела технический осмотр мечети, а также встретилась с верующими. Были высказаны определенные предложения, которые будут оформлены в виде документа».

М.Гурбанлы сказал: «Например, предложения нашей структуры охватывают юридическую сферу. Управление мусульман Кавказа рассмотрит вопрос соответствия места расположения мечети законам шариата. Представители МЧС проведут техническую экспертизу места, будет рассмотрен вопрос прочности мечети. ИВ Ясамальского района поднимет вопрос смены места мечети в связи с проводящимися на территории работами по реконструкции. На основе всех этих предложений будет подготовлено окончательное заключение, предприняты необходимые шаги. Итоговое заключение комиссии будет представлено общественности».

Председатель комитета сказал, что если будет целесообразным, для строительства мечети предоставят новый участок. На этом участке будет построена новая, более крупная мечеть: «В советское время это здание не использовалось как мечеть, там разместили различные управления, построили перегородки. В зависимости от решения, в другом месте можно будет построить новую мечеть, которую назовут в честь человека, построившего ее. Глубоко религиозные люди, пришедшие в мечеть во время беседы, заявили, что не видят каких-либо проблем в переносе мечети в другое место. Во многих странах мира имеется практика переноса мечетей. Перенос мечети - это одно, снос здания – совсем другое. Снос – это когда взамен ничего не строится, а перенос мечети - это когда мечеть строится заново в новой форме, но сохраняя при этом название».



Внося ясность в вопрос регистрации религиозной общины мечети «Hacı Cavad», М.Гурбанлы сообщил, что эта мечеть была зарегистрирована в министерстве юстиции 10 лицами в первые годы независимости по существовавшим тогда правилам: «Согласно изменениям в законе «О свободе вероисповедования» от 2009 года, необходимо пройти регистрацию с указанием юридического адреса и предоставить подписи 50 человек. Община этой мечети не выполнила этих условий, ахунд не был назначен УМК, мечеть функционировала неофициально. После официального решения по мечети, будет проведена регистрация общины по месту постройки новой мечети, в мечеть официально будет назначен ахунд».



Отметим, что решение о сносе мечети «Hacı Cavad» вызвало недовольство прихожан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение создать специальную комиссию для прояснения ситуации в связи со сносом и приостановить снос.