Президент: «Мы импортировали электроэнергию, теперь начали экспортировать ее»

2017-04-17 15:32 | www.apa.az | 3

«Мы импортировали электроэнергию, теперь начали экспортировать ее, построено и сдано около 30 электростанций. Это первое условие для развития. Если не будет энергетических мощностей, то невозможно будет создать ни одно предприятие».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

«С другой стороны, наши инфраструктурные проекты носят социальный характер. Потому что долгом каждого государства является обеспечение граждан бесперебойной электроэнергией. Мы и этого добились. Мы хорошо помним прошлые годы, свет отключался, даже в Баку возникали перебои. Сегодня же мы, можно сказать, обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии. Работы еще идут, обновляется энергетическая инфраструктура, строятся подстанции, проводятся новые линии, обновляются опоры линий электропередачи. Но практически мы сумели выполнить большую часть работ», - сказал президент Ильхам Алиев.