Более тысячи осужденных в Израиле палестинцев объявили голодовку

2017-04-17 12:10 | www.oxu.az | 2

Протестная акция началась после призыва одного из лидеров палестинского движения Марвана Баргути, приговоренного в Израиле к пожизненному заключению, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

По словам представителя Палестинской автономии Иссы Караке, о голодовке объявили около 1300 палестинских заключенных, их число может вырасти.

В неправительственной организации «Клуб палестинских заключенных» оценивают число участников акции в 1500.

По данным представителей Палестинской автономии, в израильских тюрьмах содержатся примерно 7 тысяч палестинцев.

Марван Баргути - одна из самых неоднозначных фигур в палестинском движении. Возглавляя одну из боевых исламистских группировок, он горячо поддерживал интифаду и насилие по отношению к израильтянам, но иногда выступал и с умеренных позиций.

Многие палестинцы считают Баргути национальным героем, даже будучи за решеткой он остается одним из самых влиятельных палестинских лидеров.

Н.О.