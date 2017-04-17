В Баку проходит Первый международный форум кавказоведов (ФОТО)

2017-04-17 16:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Института кавказоведения в Баку в понедельник начал работу Первый международный форум кавказоведов.

В форуме, который продлится два дня, принимают участие 175 ученых и исследователей из ряда стран, в том числе из Турции, России, США, Великобритании и Израиля.

Открывший форум вступительной речью президент НАНА академик Акиф Ализаде рассказал о географическом и геополитическом значении Кавказа. По его словам, это чувствительный регион, в котором пересекаются интересы многих стран.

Также Ализаде коснулся вопроса нагорно-карабахского конфликта.

«Армения, нарушив нормы международного права, оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, в результате чего более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Ученые могут сыграть большую роль в доведении до мира правды об агрессии Армении в отношении Азербайджана и в разрешении этого конфликта», - сказал президент НАНА.

По его словам, основная цель проведения в Азербайджане Первого международного форума кавказоведов - подвигнуть ученых к более активному исследованию существующих в регионе проблемных вопросов, написанию научных трудов на эту тему. По его словам, тем самым ученые окажут большую поддержку разрешению существующих в регионе проблем.

Выступивший на форуме председатель «Турецкой исторической структуры» профессор Редик Туран сказал, что Кавказ является самым красивым регионом, имеющим древнюю трехтысячелетнюю историю.

«Наиболее ценные земли находятся здесь. Кавказский регион, благодаря своему географическом расположению, имеет важное геополитическое значение, которое сохранит и в будущем. Этот регион всегда находился и находится в центре внимания многих стран мира. Проект Баку-Тбилиси-Джейхан еще больше повысил это внимание. Произведения, научные труды, связанные с Кавказом, представляют большой интерес в Турции. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта и восстановление территориальной целостности Азербайджана принесут мир и спокойствие в Кавказский регион, что поспособствует его еще большему развитию», - сказал профессор.

Также на форуме выступили председатель Южного научного центра Российской академии наук Геннадий Матишов, вице-президент Национальной академии наук Грузии академик Роин Метревели и другие. Все выступавшие также говорили о географическом и геополитическом значении Кавказа, о его роли в качестве моста между Востоком и Западом.

Затем нескольким принимающим участие в форуме ученым были вручены награды НАНА. Помимо этого на форуме также состоялась презентация книги «Правда о геноциде». Книга представляет собой сборник научных статей на русском и английском языках о массовой резне и геноциде, учиненных армянскими террористическими организациями, дашнакской Арменией, современной Арменией в отношении азербайджанцев и других народов. В книге собраны статьи азербайджанских, российских, американских, турецких, французских, израильских, грузинских и узбекских ученых.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)