В лондонском клубе от распыления ядовитого газа пострадали 11 человек

2017-04-17 16:11 | www.trend.az | 3

Полиция разыскивает злоумышленника, распылившего минувшей ночью в лондонском клубе ядовитое вещество, в результате чего 11 человек получили ожоги, передает РИА Новости.

"Ядовитая субстанция, состав которой еще предстоит определить, была использована при конфликте между двумя группами (посетителей клуба) внутри помещения. Подозреваемый мужчина распылил ядовитую субстанцию в двух жертв — двадцатилетних мужчин. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице", — говорится в распространенном в понедельник заявлении лондонской полиции.

Скотланд-Ярд отмечает, что инцидент не был связан с деятельностью организованных преступных групп, никаких арестов произведено пока не было.

Из-за инцидента были эвакуированы порядка 600 посетителей заведения. При этом, как сообщается, 200 из них сами покинули здание до прибытия экстренных служб.

На место прибыли пожарные расчеты, машины скорой помощи и сотрудники полиции. Прилегающие к опасной зоне дороги были перекрыты.

Как сообщали СМИ, в больнице были доставлены по меньшей мере девять человек. Еще двое, по данным полиции, сами обратились за медицинской помощью.