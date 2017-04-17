Ассоциация польско-азербайджанского сотрудничества присоединилась к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

2017-04-17 16:05 | www.apa.az | 3

Председатель Ассоциации польско-азербайджанского сотрудничества Витольд Олейник сделал заявление о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном», в заявлении говорится:

«Считаю, что мирное урегулирование - единственный возможный способ положить конец нагорно-карабахскому конфликту. Однако это необходимо реализовать в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана и Армении. Будучи европейской организацией, мы уважаем ценности и осознаем важность международного права, поэтому поддерживаем платформу на основе официальных заявлений и резолюций, которые были сделаны Минской группой ОБСЕ, Советом Безопасности ООН, Европейским Союзом, Советом Европы и широким международным сообществом. По этой причине я хочу подчеркнуть важность соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюции и решения, принятые другими международными организациями. Кроме того, хочу отметить необходимость деятельности Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта. Азербайджанский и армянский народы веками жили в мире. Однако по причине неразрешенности конфликта мнение подрастающего поколения в обеих странах сформировалось только в контексте войны. Я поддерживаю идеи мирного сосуществования людей и мирного урегулирования конфликтов. Мы надеемся, что «Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном» внесет весомый вклад в установление дружественных отношений между двумя конфликтующими странами, и в качестве председателя хочу заверить нашу поддержку в этом начинании и заявляю о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».