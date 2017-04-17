В Баку на улице «Дружные соседи» произошла драка

2017-04-17 12:16 | www.oxu.az | 2

В Баку завязалась драка между соседями, которая затем перешла в рукопашную.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Мехрибан Гоншулар (Дружные соседи), в поселке Бина Хазарского района.

Драка завязалась между соседками. В результате, Мирзаева Алида Фарамаз гызы, 1971 года рождения, была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

А. Мирзаева в объяснительной полицейским отметила, что спор возник из-за слива канализационной линии на принадлежащей ее семье дворовой территории. Спор в итоге перерос в драку.

По факту ведется расследование.

A.M.

