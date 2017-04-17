В Баку на улице «Дружные соседи» произошла драка
2017-04-17 12:16 | www.oxu.az | 2
В Баку завязалась драка между соседями, которая затем перешла в рукопашную.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Мехрибан Гоншулар (Дружные соседи), в поселке Бина Хазарского района.
Драка завязалась между соседками. В результате, Мирзаева Алида Фарамаз гызы, 1971 года рождения, была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
А. Мирзаева в объяснительной полицейским отметила, что спор возник из-за слива канализационной линии на принадлежащей ее семье дворовой территории. Спор в итоге перерос в драку.
По факту ведется расследование.