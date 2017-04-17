Всенародная эстафета IV Игр исламской солидарности достигла Горадиза

2017-04-17 16:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Всенародная эстафета IV Игр исламской солидарности Баку-2017, стартовавшая с Каспийского моря, накануне достигла Горадиза.

Тур, который пройдет по территории 15 районов Азербайджана, принесет азербайджанскому народу праздничное спортивное настроение, подарит чувство солидарности и радости.

По случаю этого знаменательного дня вчера утром было проведено мероприятие на берегу реки Араз. Река Араз берет свое начало в Турции и, преодолев расстояние более 1000 километров, впадает в Каспийское море.

Художница-любительница Зенфира Залова, мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджана Фаррух Гурбанов и золотой призер Чемпионатов мира и Европы по карате Исраил Аскеров приняли участие в водной церемонии, заключавшейся в наполнении сосуда водой из реки. Затем сосуд с водой представили на Фестивале воды, который состоялся вечером. Отметим, что сосуд, начавший свое путешествие в Баку, станет частью церемонии открытия, которая состоится 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

С более подробной информацией об Эстафете с Каспия вы можете ознакомиться на веб-сайте https://www.baku2017.com/en/p/journey-from-the-caspian.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое пройдет 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках, по 20 видам спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

Решение о проведении Игр исламской солидарности в столице Азербайджана - Баку было принято в июле 2013 года на Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан Организационный комитет по проведению Игр исламской солидарности. Согласно указу, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева назначена председателем Организационного комитета IV Игр исламской солидарности. Операционный комитет Азербайджанских Игр исламской Солидарности (ОКАИИС) совместно со СФИС организуют и проведут Игры.