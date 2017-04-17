Делегация Центрального банка Ирана примет участие в совещаниях МВФ и ВБ
2017-04-17 16:21 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Делегация Центрального банка Ирана посетит США для участия в весенних совещаниях Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) 2017 года.
Делегация Центробанка Ирана примет участие в предстоящих встречах, которые пройдут в Вашингтоне 21-23 апреля, сообщает в понедельник сайт организации.
Весенние встречи Группы Всемирного банка и МВФ объединяют министров экономики, руководителей центральных банков и организаций, а также представителей гражданского общества для обсуждения, среди прочего, глобальных экономических вопросов.
Пленарное заседание Совета управляющих МВФ и Группы Всемирного банка запланировано на осень.
(Автор: Эльмира Таривердиева)