В этом году в Азербайджане более 100 человек получили пищевое отравление, трое погибли

2017-04-17 16:16 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджана, в результате произошедших с января по март 2017 года 8 случаев ботулизма отравились 15 человек. От пищевого отравления скончались 3 человека.

В марте текущего года было зарегистрировано 36 случаев пищевого отравления, в результате которых пострадали 66 человек. В результате 1 случая ботулизма отравился 1 человек.