Ильхам Алиев проводит совещание в Евлахе – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-04-17 12:22 | www.oxu.az | 2

В понедельник, 17 апреля, в Евлахе под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось республиканское совещание ненефтяных экспортеров.

Как передает Oxu.Az, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Затем выступили министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, генеральный исполнительный директор ООО «Azersun Holdinq» Саваш Узан, директор ООО «Az-Granata» Ровшан Фархадов, директор ООО «Gök-NUR Bakı» Фарид Фархадзаде, учредитель ООО «D-Fruits Kəndli Təsərrüfatı» Исамеддин Дамиров, участник бизнес-инкубатора Ариз Микаилов.

Президент Ильхам Алиев выступил на совещании с заключительной речью.

10:00

В понедельник, 17 апреля, в Евлахе проходит республиканское совещание ненефтяных экспортеров под председательством президента Ильхама Алиева.

Как передает Oxu.Az, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Н.О.

