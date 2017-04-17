Дуэт Эмина и Ани Лорак номинирован на «Премию МУЗ-ТВ 2017» – ВИДЕО
2017-04-17 12:29 | www.oxu.az | 2
Дуэтная композиция Эмина и Ани Лорак «Я не могу сказать» может стать лучшим российским дуэтом по версии «Премии МУЗ-ТВ 2017».
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на emin-music.ru.
18 октября 2016 года состоялась премьера песни «Я не могу сказать» - песня сразу попала в топ-чарты iTunes во многих странах. А видео, записанное в студии, до сих пор продолжает собирать миллионные просмотры на YouTube.
Напомним, что автором музыки и слов выступил Максим Фадеев.
Слова к песне были написаны совместно с Ольгой Серябкиной, солисткой группы «Serebro». Эмин предложил дуэт Ани Лорак, с которой его связывают взаимная симпатия и дружеские отношения.
Сам певец подтверждает, что эта песня таит его личные секреты.
Церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2017» состоится 9 июня.