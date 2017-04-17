Дуэт Эмина и Ани Лорак номинирован на «Премию МУЗ-ТВ 2017» – ВИДЕО

2017-04-17 12:29 | www.oxu.az | 2

Дуэтная композиция Эмина и Ани Лорак «Я не могу сказать» может стать лучшим российским дуэтом по версии «Премии МУЗ-ТВ 2017».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на emin-music.ru.

18 октября 2016 года состоялась премьера песни «Я не могу сказать» - песня сразу попала в топ-чарты iTunes во многих странах. А видео, записанное в студии, до сих пор продолжает собирать миллионные просмотры на YouTube.

Напомним, что автором музыки и слов выступил Максим Фадеев.

Слова к песне были написаны совместно с Ольгой Серябкиной, солисткой группы «Serebro». Эмин предложил дуэт Ани Лорак, с которой его связывают взаимная симпатия и дружеские отношения.

Сам певец подтверждает, что эта песня таит его личные секреты.

Церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2017» состоится 9 июня.

A.C.

