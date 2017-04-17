На Исламиаде в Баку примут участие все члены Спортивной федерации исламской солидарности

2017-04-17 16:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Операционный комитет IV Игр исламской солидарности и Спортивная федерация исламской солидарности (СФИС) объявили о том, что в Исламиаде, которая состоится 12-22 мая в Баку, будут состязаться спортсмены всех 57 стран-членов Спортивной федерации исламской солидарности, говорится в сообщении Операционного комитета, распространенном в понедельник.

Это было объявлено после того, как кувейтские спортсмены получили право участвовать под флагом Федерации в качестве независимых спортсменов игр исламской солидарности.

Спортсмены и тренеры из Кувейта, пройдя аккредитацию, наденут форму Федерации, и все завоеванные ими медали будут вручаться под флагом Спортивной федерации исламской солидарности.

Генеральный секретарь (СФИС) Фейсал Абдулазиз Аль-Нассар сказал: «Игры исламской солидарности - многонациональное, мультикультуральное спортивное соревнование, несущее в себе послание единства и мира. Уверены, что IV Игры исламской солидарности, которые объединят спортсменов исламского мира, еще больше укрепят дружбу и мир между различными представителями молодежи. Поэтому нас очень радует то, что в этих Играх примут участие спортсмены всех 57 стран СФИС».

IV Игры исламской солидарности будут проведены в Баку с 12 по 22 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова)