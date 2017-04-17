Президент Азербайджана: «У наших предпринимателей нет никаких политических препятствий для выхода на соседние рынки»

2017-04-17 16:50 | www.apa.az | 2

«Мы должны проанализировать текущие и перспективные рынки, чтобы иметь выходы на новые рынки экспорта. Мы должны укреплять свои позиции на зарубежных рынках и поэтому важное значение имеет создание логистических центров».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

«Первый такой логический центр построен азербайджанскими инвесторами в Актау в Казахстане. Создание такого логистического центра позволит азербайджанским предпринимателям экспортировать продукцию в Казахстан, страны Средней Азии. Поэтому такие центры нужно создавать и в других странах и в этом процессе важную роль должны играть азербайджанцы, проживающие за рубежом», - отметил он.

«У нас нет никаких проблем с соседями, за исключением Армении. Наоборот, в последние годы проводимая нами политика служит тому, что наши отношения с 4-мя соседними странами стремительно развиваются и сегодня находятся на самом высоком уровне. Поэтому предприниматели должны использовать эти возможности. У них нет никаких политических препятствий для выхода на соседние рынки».