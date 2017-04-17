Президент: «Мы обязательно должны создать торговые дома в странах Залива»

2017-04-17 16:56 | www.apa.az | 2

«Азербайджан во многих странах мира откроет свои Торговые дома. Первый торговый дом в ближайшие недели откроется в Беларуси. На повестке стоит открытие торговых домов в других постсоветских странах – России, Украине, Казахстане».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

«Это пропагандирует страну, в то же время создает новые возможности для экспортеров. Наряду с этим, Торговые дома Азербайджана должны быть открыты в крупных странах Азии. В настоящее время наша продукция вызывает большой интерес в странах Персидского залива. Особенно, интерес вызывает наша сельскохозяйственная продукция. Потребительский рынок стран Персидского залива достаточно большой. Большинство продуктов, экспортируемых нами, они завозят из-за рубежа, поэтому мы должны активно войти на эти рынки. Мы обязательно должны создать торговые дома в странах Залива», - сказал И.Алиев.