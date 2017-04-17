Взрыв разрушил здание банка на Корсике
2017-04-17 12:43 | www.oxu.az | 2
Взрыв, произошедший этой ночью в городе Корте на французском острове Корсика, разрушил офис банка Société Générale, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
В результате подрыва взрывного устройства были серьезно повреждены помещения офиса. Взрывной волной также выбило стекла в магазине по соседству.
На месте инцидента работают взрывотехники и полиция.
К настоящему моменту ответственность за произошедшее на себя никто не взял.
Н.О.