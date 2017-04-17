В Азербайджане на 100 новорожденных девочек приходится 112 мальчиков - Госкомстат

2017-04-17 16:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Численность населения Азербайджана с начала года выросла на 13 686 человек, или на 0,1 процента, составив на первое марта 9 823 667 человек, сообщает в понедельник Государственный комитет по статистике.

Плотность населения составила 113 человек на один квадратный километр.

В городах проживает 53 процента населения Азербайджана, а 47 процентов - в сельской местности. Мужчины составляют 49,9 процента населения, а женщины 50,1 процента. В настоящее время на 1000 мужчин в Азербайджане приходится 1006 женщин.

За январь-февраль этого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 24 648 новорожденных. В среднем каждый день регистрируется 418 младенцев. За указанный период родились 424 близнеца и 12 тройняшек. 52,7 процента новорожденных - мальчики, 47,3 процента - девочки. На данный момент на 100 новорожденных девочек приходится 112 мальчиков (биологическая норма - 105-107).

В январе-феврале текущего года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы зарегистрировано 306 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания и 198 человек, уехавших из Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)