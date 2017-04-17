Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 80 млн манатов

2017-04-17 16:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 18 апреля состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 80 миллионов манатов, сообщает в понедельник БФБ.

На аукцион будет выставлено две эмиссии облигаций на сумму 60 миллионов и 20 миллионов манатов. Стоимость каждой облигации - 100 манатов, срок обращения составляет 364 и 182 дня соответственно.

Срок погашения облигаций – 17 апреля 2018 года и 17 октября 2017 года.

Андеррайтером выпусков выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 17 апреля составляет 1,7026 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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