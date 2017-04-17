В соответствии с планом проводимых учений войска выполняют боевые задачи

2017-04-17 17:12 | www.apa.az | 2

В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений, ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно с высоким требованием по их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируется комендантской службой.



Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.