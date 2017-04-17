Завтра в Азербайджане будет 26 градусов тепла

2017-04-17 12:46 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен слабый туман. Умеренный южный ветер временно усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, температура воздуха составит ночью 8-12, днем 18-23, в Баку ночью 9-11, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 763 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана завтра в основном осадков не ожидается. Однако ночью и утром местами возможен туман. Западный ветер местами временно усилится.

Температура воздуха составит ночью 7-12, днем 21-26, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.