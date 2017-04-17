Рафаэль Агаев снова на высоте

2017-04-17 12:50 | www.oxu.az | 2

Самый титулованный каратист современности Рафаэль Агаев (75 кг) одержал очередную победу на международной арене.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, вчера в Рабате (Марокко) завершились соревнования в рамках четвертого этапа Премьер-Лиги Karate1 2017.

Рафаэль Агаев не выступал на больших турнирах под эгидой WKF с октября 2016-го, когда триумфально завершил Чемпионат мира и стал первым в истории 5-кратным чемпионом мира по каратэ WKF. Но на турнире в Рабате Агаев вновь показал, что является сильнейшим на планете.

«Золото» выиграл и Айхан Мамаев (84 кг), который также демонстрирует стабильно высокие результаты на международной арене уже несколько лет.

Вместе с тем, Ирина Зарецкая (68 кг), выступавшая за клуб Sarcelles (Франция) - довольствуется пятым местом после поражения в «бронзовом финале».

A.M.