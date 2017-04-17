Концертные программы в рамках Бакинского шопинг-фестиваля (ФОТО)

2017-04-17 16:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Бакинского шопинг-фестиваля ансамбли нагаристов, танцевальные коллективы столичных музыкальных школ и школ искусств, а также танцевальная группа "Səma" Центра культуры Хатаинского района выступили с музыкальной программой в торговых центрах Park Bulvar, 28 mall и Gənclik mall, сообщили Trend Life в Главном управлении культуры и туризма Баку.

Представленные музыкальные номера с большим интересом были встречены как зарубежными гостями, так и жителями Баку.

Первый Бакинский шопинг-фестиваль проходит с 10 апреля по 10 мая при организационной поддержке Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма и охватывает сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагают гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы могут воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Проводятся различные развлекательные программы - концерты, театральные и кинопремьеры, выставки-ярмарки, торжественные церемонии и показы мод, организованы ежедневные шоу - выступления диджеев и аниматоров, певцов и артистов, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и т.д., способствующие превращению фестиваля в большой праздник.

В центре столицы, в отелях и торговых центрах установлены информационные киоски, с 08:00 до 00:30 функционирует Call-центр. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте фестиваля http://bakushopfest.com/, который функционирует на нескольких языках.

Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)