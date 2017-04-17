Сергей Карякин: "Даже в трудные дни Вугар умел улыбаться"

2017-04-17 16:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Шамкире с 20 по 30 апреля пройдет четвертый супертурнир Shamkir Chess 2017 памяти знаменитого азербайджанского гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова (Мемориал Вугара Гашимова) организованный Федерацией шахмат Азербайджана и Synergy Group, сообщает Trend Life.

Участник IV Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире Сергей Карякин в интервью рассказал об участии в Shamkir Chess-2017 и поделился воспоминаниями о Вугаре Гашимове.

- Кого вы видите самым неудобным для себя соперником на Мемориале Вугара Гашимова?

- Я с большим удовольствием сыграю на соревновании, посвященном моему другу Вугару. До сих пор мне не удавалось отпраздновать победу в Шамкире, однако моя цель остается неизменной – побороться за первое место. Что касается состава участников, то можно сказать, что в Шамкире соберутся сильнейшие. Поэтому и нет ярковыраженного фаворита. Не скажу о неудобных соперниках, но очевидно, что все партии будут довольно непростыми.

- Можно сказать, что отсутствие Магнуса Карлсена облегчит задачу участникам в борьбе за первое место?

- Карлсен – чемпион мира, возглавляет рейтинг ФИДЕ. Естественно, его присутствие повышает конкуренцию на каждом турнире. Однако, несмотря на то, что норвежец не сыграет в Шамкире, борьба за призовые места будет принципиальной. Да, Карлсен фаворит любого старта, однако заранее никто не может говорить о том, что Магнус выиграет любой турнир, в котором играет. Участие чемпиона мира – это еще не гарантия его победы.

- На Мемориале В.Гашимова примут участие экс-чемпионы мира Владимир Крамник и Веселин Топалов. Можно будет назвать их встречу принципиальной?

- Я считаю, что в каждом туре могут быть зафиксированы неожиданные результаты. Но партию Крамника и Топалова безусловно можно назвать принципиальной. Уверен, что оба покажут красивую игру, потому что, в первую очередь, они настоящие профессионалы. У обоих гроссмейстеров не самые лучшие взаимоотношения, что известно всем. Однако и Владимир, и Веселин очень ценны для шахматного мира.

- Шахрияр Мамедъяров и в этом году намерен отпраздновать победу в Шамкире. Как оцениваете его шансы?

- Шахрияр не только сильный гроссмейстер, но и мой друг. Помогал мне как в турнире претендентов, так и в матче за мировую корону против Магнуса Карлсена. Он шахматист очень высокого уровня, иногда сложно определить, какой он разыграет дебют. От настроения Мамедъярова также зависит многое. Если он в великолепной форме, то противостоять азербайджанскому шахматисту крайне сложно. Например, улыбается перед партией, а через десять минут после начала встречи имеет полное преимущество на доске. Может создать проблемы любому. Но верю, что если я стану победителем турнира в Шамкире, Мамедъяров на меня не обидится.

- Хотелось бы узнать ваше общее впечатление о Шамкире. Каковым он остался в вашей памяти?

- Помимо блестящей организации турнира, Шамкир мне запомнился потрясающим гостеприимством. Это ощущается уже в Гяндже - от встречи в аэропорту до размещения в гостинице на самом высоком уровне. Поэтому на сегодняшний день Shamkir Chess стоит в одном ряду с ведущими шахматными турнирами. К тому же гости не скучают и во время дня отдыха – встречаемся с юными шахматистами, затем играем в футбол. В Шамкире проводится соревнование, достойное памяти Вугара. В этом году это будет старт XXI категории и борьба будет очень серьезной.

- Каким вы вспоминаете Вугара Гашимова?

- Как прекрасного друга, открытого человека. Даже в трудные дни он умел улыбаться. От него исходила положительная энергия. Очень часто беседовали с ним до начала соревнований. Порой в ходе разговора касались каких-то тем, в которых не сходились во мнениях, но оставались друзьями. Помню, как однажды пошли играть в бильярд. Вугар говорил о том, что не очень хорошо играет, но смог меня обыграть. Потом, правда, мне удалось отыграться. И в бильярд он играл очень хорошо.

Вугар Гашимов родился 24 июля 1986 года в Баку. Трижды становился чемпионом Азербайджана: в 1995, 1996 и 1998 годах, четырежды был серебряным призером молодежного чемпионата Европы (1996-2000 годы). Гашимов четырежды выступал за команду Азербайджана на шахматных олимпиадах (2002, 2004, 2006, 2008 годы), а также входил в состав сборной Азербайджана, которая 7-9 мая 2009 года сыграла против сборной мира в Баку в рамках Кубка Президента Азербайджана. В 2007 году завоевал бронзу в командном чемпионате Европы по шахматам, а в 2009 стал чемпионом Европы со сборной Азербайджана (именно Вугар принес своей команде решающее очко в последнем туре). Вице-чемпион Европы 2011 года в составе сборной и победитель турнира Reggıo Emılıa (2010-2011 годы). Скончался от тяжелой болезни 11 января 2014 года. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.