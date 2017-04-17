Ильхам Алиев: «Надо подготовить специалистов по экспорту»

2017-04-17 17:13 | www.apa.az | 2

«Продукция, которая будет экспортироваться, должна отвечать международным стандартам».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

Президент также отметил, что лаборатории, действующие в стране, должны пройти международную аккредитацию. «Лаборатории, действующие в стране, должны пройти международную аккредитацию, и этот вопрос должен найти свое решение в скором времени. Сертификаты, выдаваемые азербайджанским продуктам, должны признаваться зарубежными странами. Надо подготовить специалистов по экспорту. Процедуры экспорта необходимо упростить. В этом направлении предпринимаются определенные шаги. В настоящее время перед экспортом нет искусственных преград. Однако, в то же время должны быть предприняты институциональные меры. Также все соответствующие госструктуры должны предпринять дополнительные усилия для стимулирования и упрощения экспорта», - заявил И.Алиев.