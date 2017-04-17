В самопровозглашенной «Республике Абхазия» откроют новое здание посольства России

2017-04-17 17:17 | www.apa.az | 2

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18–19 апреля посетит Абхазию с рабочим визитом.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу МИД России, глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в торжественной церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии.

Кроме того, в Сухуми пройдут переговоры Лаврова с президентом непризнанного режима в Абхазии Раулем Хаджимбой, спикером «Народного собрания» Валерием Кварчией и «министром иностранных дел» непризнанной республики Дауром Кове.

Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждены «вопросы двусторонних отношений, по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия».