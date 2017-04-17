В Баку проводится Стартап-тур по открытым инновациям

2017-04-17 13:00 | www.oxu.az | 1

При организационной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в Баку впервые проводится мероприятие в рамках «Open Innovations Startup Tour» (Стартап-тур по открытым инновациям).

Как передает Oxu.Az, основная цель мероприятия – поддержка перспективных и инновационных проектов в сфере высоких технологий.

На мероприятии представитель министерства транспорта, связи и высоких технологий Эмин Мамедов выразил удовлетворение тем, что Азербайджан проводит такое мероприятие.

Т.Мамедов дал информацию о деятельности министерства. Он заявил, что при министерстве действует İT фонд:

«В результате этого мы оказываем поддержку развитию стартапов в сфере İT в стране».

Затем он отметил, что министерство пригласило молодежь, стартаперов страны принять активное участие в новом грантовом конкурсе:

«Государственный фонд поддержки инноваций в Азербайджане объявил новый грантовый конкурс. Желающие принять участие могут пройти онлайн-регистрацию на сайте Фонда».

Учредитель проекта Валерия Шахова заявила, что подобные мероприятия вдохновляют на дальнейшее развитие и усовершенствование работы:

«В настоящее время мы проводим клинические исследования и прилагаем усилия для получения статуса резидента Фонда «Сколково».

Исполняющий обязанности директора ООО «Парк высоких технологий» при министерстве транспорта связи и высоких технологий Азербайджана Кянан Байрамов заявил, что это первое мероприятие «Стартап-тура по открытым инновациям», проводимого с Фондом «Сколково» с коллегами из России:

«Это говорит о масштабе, качестве и больших целях проекта».

Отметим, что данный тур проводится уже 4 года. Оно считается масштабным мероприятием в сфере популяризации технологической культуры и определения перспективных проектов в России, а также на пространстве СНГ. В этом году тур должен пройти в 14 городах, в том числе и в Баку.

В мероприятии приняли участие представители российского технопарка «Сколково», стартаперы, представители бизнес-структур. В рамках стартап-тура пройдут просвещающие сессии в сфере глобальных тенденций и международного опыта, тренинги для развития личных и профессиональных качеств предпринимателей и конкурс для местных стартаперов.

Приоритетными направлениями проектов для конкурса являются сферы биомедицины, информационных технологий и промышленности. Также в рамках мероприятия планируется проведение «Demo дней» с целью популяризации зарубежных проектов для азербайджанского рынка.

Э.А.

