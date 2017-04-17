В Баку вырубили кипарисы и ели – ФОТО

2017-04-17 13:10 | www.oxu.az | 2

На улице Мазаира Рустамова в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку (у 34-го отделения полиции, близ средней школы №138) вырублены деревья.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили 1news.az жители близлежащих домов.

Деревья были уничтожены в расположенном в жилом квартале парке, который был ликвидирован с целью строительства на его месте новостройки.

Жители обратились в министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, которое начало разбирательство по факту уничтожения кипарисов и елей.

A.M.