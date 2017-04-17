SOCAR подписала контракт на строительство битумной установки на Бакинском НПЗ

2017-04-17 16:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR подписала контракт на строительство новой битумной установки на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева с компанией AZFEN, говорится в сообщении SOCAR, размещенном в понедельник на сайте компании.

В церемонии подписания соглашения приняли участие вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов, вице-президент по переработке Давуд Мамедов, директор НПЗ Эльман Исмайлов, а также гендиректор AZFEN Гамид Гасанов.

Гахраманов отметил, что новая битумная установка, фундамент которой был заложен в сентябре 2016 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, строится в рамках модернизации и реконструкции НПЗ имени Гейдара Алиева.

"Компания AZFEN стала победителем тендера, проведенного с целью определения местного подрядчика по строительству и монтажу установки", - сказал Гахраманов.

Гасанов, в свою очередь, выразил уверенность, что строительные работы на заводе будут вестись по международным стандартам и завершатся в срок.

Мощность новой битумной установки, которая строится в рамках первой фазы модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, составит 400 тысяч тонн продукции в год. На установке будет производиться высококачественный дорожный битум марки EN 40/60. Лицензиаром установки выступает австрийская Poerner.

Ввод установки в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2018 года. Со строительством новой установки по производству битума нынешняя инфраструктура бвышего НПЗ "Азернефтьяг" будет полностью выведена из эксплуатации, приморские участки будут освобождены и переданы для реализации проекта "Белый город". Эксплуатационные расходы завода будут оптимизированы.

(Автор: Максим Цурков)

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