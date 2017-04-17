Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не только сам обеспечит свою потребность в вооружении и технике, но и будет экспортировать их

2017-04-17 16:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не только сам обеспечит свою потребность в вооружении и технике, но и будет их экспортировать, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, в заключительной речи на состоявшемся в понедельник в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

Глава государства сказал, что Азербайджан создал новое направление экспорта.

«Это экспорт военной техники. Это новшество. Десять лет назад невозможно было себе представить, что Азербайджан не только сам будет обеспечивать свою потребность в вооружении и технике, но и будет экспортировать их. Сегодня это реальность, мы этого добились. Более десяти лет назад, когда создавалось министерство оборонной промышленности, мы уже знали, что этот день настанет, и он настал. Сегодня мы не только удовлетворяем основную потребность нашей армии, мы и экспортируем. Мы участвовали в международных выставках. Это еще раз показывает, насколько важно участвовать в выставках. В Баку дважды были организованы международные оборонные выставки. Наша торговля вооружением растет. И это приносит большой объем валюты в страну», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что в данный момент в Азербайджане производится более тысячи наименований продукции военного назначения, в том числе основанной на самых последних технологиях.

«Поэтому эта сфера тоже постоянно должна быть в центре внимания, и здесь растет экспортный потенциал», - сказал Президент Ильхам Алиев.