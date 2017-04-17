ОБСЕ дала негативную оценку проведенному в Турции референдуму

2017-04-17 17:45 | www.apa.az | 4

«Проведенный в Турции референдум по внесению изменений в конституцию не соответствовал стандартам Совета Европы».





Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении главы наблюдательной миссии от ОБСЕ на референдуме в Турции Сезара Флорина.





По мнению наблюдателей, во время предвыборной компании на медиа ресурсах сторонам не были предоставлены одинаковые возможности. Хотя технические аспекты референдума были хорошо организованы, общественность не была объективно проинформирована об основных аспектах реформ, ограничении фундаментальных свобод и возможных негативных эффектах: «В день проведения референдума за исключением нескольких регионов серьезных проблем зарегистрировано не было. Однако вызывает сожаление тот факт, что на избирательных участках не было представителей гражданского общества. В целом референдум был проведен не в соответствии с европейскими стандартами. Правовые рамки для проведения демократического процесса были неудовлетворительными».

Наблюдательная миссия считает, что ситуация в стране накануне референдума, продолжающееся чрезвычайное положение не позволили медиа-структурам объективно осветить позицию политических партий, было отдано предпочтение правящей партии.