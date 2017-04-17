Азербайджан на конкурсе красоты Miss Union в Австрии представит телеведущая – ФОТО

2017-04-17 13:20 | www.oxu.az | 4

Азербайджан на международном конкурсе красоты Miss Union-2017 в Австрии представит ведущая Lider TV Сехер Акбер.

Kak передает Oxu.Az, oб этом сообщила Trend Life национальный директор и официальный представитель Miss Union в Азербайджане Гюльнара Халилова.

Miss Union-2017 пройдет в Austria Trend Royal Park Vienna Hotel города Вены 30 апреля. В конкурсе примут участие представительницы Азербайджана, США, Австрии, Германии, Греции, Грузии, Кипра, Ливана, России, Словакии, Турции, Украины, Индонезии и других стран. Сехер Акбер примет участие в конкурсе в платьях от Дома моды Гюльнары Халиловой.

Генеральный директор и основатель конкурса Miss Union, хореограф творческих номеров и режиссер-постановщик - Гульнара Мухамедова (Узбекистан). В состав жюри входят: национальный директор и официальный представитель в Азербайджане, руководитель Центра национальной одежды Гюльнара Халилова, официальный представитель и национальный директор в Греции Гузель Хансен, официальный представитель в Германии Лара Та, национальный директор и официальный представитель в Грузии Майя Хуцишвили, национальный директор в ОАЭ Марьян Макрам. Менеджер по продвижению в социальных сетях - Фаррух Сайфуллаев (Узбекистан).

Miss Union – это объединение красавиц из разных стран, представляющих свою культуру и традиции в современном стиле в сочетании с элегантностью, и возможность для участниц конкурса представить свою страну как совокупность традиций, красоты и дружелюбия. Главный девиз конкурса: «Красота спасет мир». Жюри оценивает участниц по следующим показателям – внешний образ, представление национальной культуры и интеллектуальные способности.

Напомним, что финал Miss Union 2016 прошел в августе в Баку. Победительницей стала Майя Амашукели из Грузии.

A.C.

