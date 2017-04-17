В доме жителя Барды обнаружены большое количество боеприпасов – ФОТО
2017-04-17 13:38 | www.oxu.az | 2
В Главное управление по борьбе с преступностью поступила оперативная информация о том, что проживающий в селе Гарадаглы Бардинского района Бабек Нариманов хранит у себя дома огнестрельное боевое оружие и боеприпасы.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В результате проведенных сотрудниками Управления срочных оперативно-розыскных мероприятий Б.Нариманов был задержан.
Во время обыска в его доме, в подвале были обнаружены автомат «АК-47», 17 гранат, 790 патронов различного калибра, 6 запалов и 5 автоматных рожков.
Задержанный показал, что нашел оружие и боеприпасы несколько лет назад и спрятал у себя дома.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
A.M.