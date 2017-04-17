В Азербайджане возвращено в эксплуатацию крановое судно (ФОТО)

2017-04-17 17:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 40-тонное крановое судно "Атлет-24", находящееся на балансе нефтепромыслового флота ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (АКМП), возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта, сообщает в понедельник ЗАО.

Согласно информации, ремонтные работы стартовали в ноябре прошлого года на Бибиэйбатском судоремонтном заводе.

"Были очищены и покрашены подводная и надводная части судна, налажена работа штурвалов и протекторов, заменены пришедшие в негодность части корпуса. Также были отремонтированы насосы двигателей, сепараторы, система трубопроводов и каюты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что необходимые для ремонта детали были изготовлены на самом Бибиэйбатском заводе.

"Судно в ближайшее время пройдет тестовые испытания, после чего будет готово к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Крановое судно "Атлет-24" построено в 1990 году в Польше. Оно оснащено двигателем мощностью 1520 лошадиных сил, способно развивать скорость до 11,24 узла.

(Автор: Максим Цурков)